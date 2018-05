Météo: Est-ce qu'il fera toujours aussi beau chez vous ce mardi?

La pluie va-t-elle s'installer ce mardi sur la majeure partie du pays? — M.ASTAR/SIPA

Contrairement à ce que pourrait laisser penser la photo d’illustration de cet article, l va faire encore beau sur une bonne partie du pays mardi. Si le temps sera orageux dans le Sud, le soleil continuera de briller dans le Nord, selon les prévisions de Météo-France.

Les averses résisteront le sud du pays. En matinée, elles seront soutenues sur le relief des Pyrénées et sur les Cévennes. Des ondées se développeront sur le pourtour du golfe du Lion et l’Auvergne au fil des heures, ainsi que sur la Provence. Des orages éclateront vers la mi-journée du massif Central au Sud-Est et gagneront aussi les régions de Bourgogne au sud de l’Alsace dans l’après-midi.

Jusqu’à 25 degrés en Provence

Le pourtour méditerranéen retrouvera des conditions plus calmes au fil de la journée avec seulement quelques averses sous un ciel variable. Sur la façade ouest, des bancs de brouillard seront présents au lever du jour pour laisser place à un temps faiblement pluvieux de l’Aquitaine aux pays de Loire. En revanche, des éclaircies se développeront sur la Normandie. Le soleil brillera du Centre à la Lorraine et sur les Hauts de France. La Bretagne connaîtra, elle, un temps plus mitigé avec de nombreux passages nuageux. La Tramontane se mettra en place en soirée et soufflera en rafales à près de 70 km/h.

Les minimales seront comprises entre 9 et 14 degrés, les maximales resteront bien douces sur le Nord, avec 15 à 24 sur le Nord-Ouest et 21 à 28 degrés ailleurs. Elles accuseront une baisse sur le Sud avec 17 à 23 degrés, localement 24 à 25 degrés en Provence.