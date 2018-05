VIDEO. Grève à la SNCF: La direction prévoit trois TGV sur cinq et trois Intercités sur dix mardi

Des TGV stationnés à proximité de Paris, au mois d'avril. — GERARD JULIEN / AFP

La SNCF vient d’afficher lundi après-midi ses nouvelles prévisions pour la nouvelle journée de grève des cheminots mardi.

Les quatre organisations syndicales de SNCF ont déposé un préavis de grève national depuis le 2 avril 2018 à 19h00. Par conséquent le trafic sera perturbé sur le réseau ferroviaire le mardi 8 mai. #GreveSNCF #InfoTrafic https://t.co/xhlzgGg7X8 pic.twitter.com/aTj10q4VXC — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) May 7, 2018

Trois TGV sur cinq, un TER sur deux et trois Intercités sur dix circuleront demain, a annoncé la direction dans un communiqué. Pour les liaisons internationales, le trafic sera quasi normal sur Eurostar et Thalys.

En revanche, vous ne pourrez compter que sur cinq trains sur neuf sur Lyria et un train sur trois vers l’Italie. Il n’y aura pas de train entre la France et l’Espagne. Le trafic entre la France et l’Allemagne sera normal.