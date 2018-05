VIDEO. La fin des horloges analogiques dans les écoles britanniques ?

Apprentissage de la lecture de l'heure sur horloge analogique — West Coast Surfer Moo REX SIPA

«The Times they are a changin'»... et les horloges aussi.

Les établissements scolaires britanniques ont décidé de supprimer les horloges analogiques dans les salles d'examen. Comme le rapporte The Telegraph, les adolescents d'aujourd'hui sont en effet incapables de lire l'heure...

Habitué aux affichages à cristaux liquides sur les appareils électroniques, ordinateurs et smartphones, ils regardent désormais avec perplexité les grandes et petites aiguilles défiler.

Afin que les élèves puissent correctement gérer leur temps pendant les examens, les établissements ont donc du se résoudre à s'équiper d'horloges LCD. Tout un symbole au pays de Big Ben...