VIDEO. Paris: Des cheminots munis de fumigènes font irruption dans la gare Montparnasse

Illustration de la gare Montparnasse à Paris. — Francois Mori/AP/SIPA

Climat tendu ce lundi à la gare Montparnasse à Paris. Alors que les cheminots opposés à la réforme de la SNCF entament ce lundi soir leur huitième épisode de grève, un groupe de syndicalistes a tenté un coup de force ce lundi dans la gare parisienne.

Aux alentours de 13h30, quelque 200 manifestants du syndicat Sud-Rail ont fait irruption dans la gare parisienne, munis de fumigènes allumés, créant un léger mouvement de panique.

DIRECT - Tentative d’envahissement de la Gare Montparnasse par 200 cheminots, les CRS interviennent et repousse les manifestants à l’extérieur. Situation tendue. pic.twitter.com/N1rUChD2xA — Remy Buisine (@RemyBuisine) May 7, 2018

D'abord pris de court, les CRS sont ensuite intervenus pour repousser, parfois violemment, en faisant usage de leurs matraques et de leurs boucliers, les manifestants sur le parvis de la gare, située dans le XIVe arrondissement de Paris.

«Tout le monde déteste la police»

A 14 heures, les deux groupes se faisaient face sur le parvis, dans un climat tendu, a constaté le journaliste de l'AFP. Des chants hostiles à la police («tout le monde déteste la police», «cassez-vous», «cheminots en colère, on va pas se laisser faire») étaient entonnés par les manifestants.

En direct du parvis de la gare Montparnasse (Paris):

Étudiants, Cheminots se rassemblent, venez!

La convergence des luttes #CMaintenant #TCheminots pic.twitter.com/2psofIO5S0 — Tous_Cheminots (@TCheminots) May 7, 2018

«C'est une manière de radicaliser le mouvement. On va durcir le ton pour de vrai maintenant. Ceux qui veulent suivre, ils suivent, et ceux qui veulent pas suivre et continuer à aller chercher des amendements, qu'ils se fassent plaisir!», a expliqué à l'AFP Anasse Kazib, délégué Sud-Rail Paris-Nord.

«C'est inadmissible qu'on n'ait pas le droit d'entrer dans une gare. Est-ce qu'on matraque des policiers quand ils veulent entrer dans un commissariat ?», s'est-il emporté.

Peu après 14h30, la manifestation s'est dispersée, mais quelques CRS sont restés postés encore une demi-heure devant la gare, avant de lever le camp.

Ce lundi matin, le Premier ministre Edouard Philippe a lancé une série de rencontres avec les syndicats de la SNCF, promettant de nouvelles «discussions en mai» avec les organisations syndicales. Mais face au refus de l’exécutif de « fournir des détails précis » sur la reprise de la dette de la SNCF, le secrétaire général de la CGT Cheminots Laurent Brun a exclu tout arrêt du mouvement : «Pour nous, clairement, la grève [à la SNCF] se poursuit», a-t-il annoncé à sa sortie de Matgnon.