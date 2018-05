Pour Emmanuel Macron, les défenseurs des APL «ne savent pas ce qu'est l'histoire» de la France

Avant même sa diffusion, l’extrait sonore d’un documentaire sur Emmanuel Macron suscite la polémique. Le chef de l’Etat s’en prend aux défenseurs des droits des mal-logés, qui ont vivement protesté contre la baisse de 5 euros des aides au logement (APL).

Dans le documentaire diffusé ce lundi soir sur France 3, le chef de l’Etat critique « ceux qui pensent que le summum de la lutte c’est les 50 euros d’APL », et les met en regard des « valeurs » pour lesquelles le colonel Beltrame est mort lors des attentats de Trèbes.

« Le colonel Beltrame est mort parce que la France, ce sont des idées, des valeurs, quelque chose d’une guerre qui le dépasse. Les gens qui pensent que la France, c’est une espèce de syndic de copropriété où il faudrait défendre un modèle social qui ne sale plus (…)» et où l'« on invoque la tragédie dès qu’il faut réformer ceci ou cela, et qui pensent que le summum de la lutte c’est les 50 euros d’APL, ces gens-là ne savent pas ce que c’est que l’histoire de notre pays », déclare Emmanuel Macron dans un extrait du documentaire diffusé sur France Inter.