« On va boucler le programme en un an », nous avait lancé, fièrement, un député macroniste dès le mois de novembre 2017, lors du Conseil national de La République en marche à Lyon. Alors qu’ Emmanuel Macron fêtera le 14 mai le premier anniversaire de son investiture, le pari n’est pas tout à fait gagné. Mais l’exécutif est bien parti, grâce à un rythme de réformes plus que soutenu. Ce lundi 7 mai est l'occasion de revenir en chiffres, en décryptage et en vidéo sur les un an de "présidence Macron".

Une main « tendue mais ferme », selon Matignon. A la veille d’un huitième épisode de deux jours de grève (de lundi 20h à jeudi 7h55), Edouard Philippe rencontre ce lundi les syndicats de cheminots pour la première fois depuis le début du conflit ferroviaire. Le Premier ministre entend discuter de la dette, sans toucher cependant à la réforme. Dans le même temps, la grève se poursuit chez Air France : la compagnie est confrontée ce lundi à sa quatorzième journée de grève pour les salaires depuis février, avant une quinzième mardi.

Poutine s'apprête à être réinvesti à la présidence de la Russie

Vladimir Poutine s'apprête à être réinvesti lundi à la présidence de la Russie pour un quatrième mandat courant jusqu'en 2024, après avoir déjà été aux commandes du pays depuis 18 ans en tant que chef d'Etat ou de gouvernement. Réélu en mars avec 76,7% des voix, soit le score le plus élevé depuis son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine s'est imposé plus que jamais comme l'homme fort d'une Russie qu'il a replacée au premier rang sur la scène internationale, au prix de tensions croissantes avec les Occidentaux. L'opposition et des ONG russes ont fait état de milliers d'irrégularités, parmi lesquelles du bourrage d'urnes et des électeurs emmenés par autocars entiers sous la pression de leur employeur.

