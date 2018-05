5 infos dans le rétro: Les propos de Trump, la «Fête à Macron» et l'affaire Seznec

Paris, le samedi 5 mai 2018. «La Fête à Macron», événement organisé par les createurs de Nuit Debout en 2016 Francois Ruffin et Frederic Lordon. — Tristan Reynaud/SIPA

Vous avez lézardé au soleil et oublié de jeter un œil à la marche du monde ? 20 Minutes vous sauve la mise ce dimanche soir avec ce résumé de l’actu du week-end…

1-L’indignation après des propos de Trump sur l’attaque au Bataclan

Les rescapés de l'attentat du 13-Novembre, le ministère des Affaires étrangères, l’ancien président François Hollande, la classe politique… Nombreux ont été ceux à s’indigner des propos du président américain. Lors d’un discours au congrès de la NRA, le puissant lobby des armes aux Etats-Unis, Donald Trump a mimé le geste de tirer et estimé que les attentats du 13 novembre 2015 à Paris auraient fait moins de victimes si ces dernières avaient été armées.

L’info en plus : Ce n’est pas la première fois que Donald Trump critique la politique de la France à l’égard des armes à feu et instrumentalise le massacre du Bataclan le 13 novembre 2015 pour défendre le port d’armes aux Etats-Unis. Il avait déjà évoqué ce sujet alors qu’il était candidat aux primaires républicaines (en 2016).

2-La « fête à Macron » lancée par le député François Ruffin (FI)

Une « fête à Macron » sous le soleil et dans une ambiance majoritairement bon enfant. Près de 39.000 personnes sont descendues dans les rues selon un comptage réalisé par Occurrence pour un collectif de médias, dont fait partie 20 Minutes. Incident notable en fin de défilé, un camion régie de franceinfo à la Bastille a été vandalisé.

3-Près d’un siècle après, l’affaire Seznec pourrait enfin être résolue

Ce pourrait être l’épilogue d’une des plus grandes affaires judiciaires françaises encore non résolues. Gabriel et Jean-Yves Seznec, les petits-fils de Guillaume Seznec, -condamné en 1923 à 20 ans de bagne pour le meurtre du conseiller général du Finistère Pierre Quémeneur- ont révélé leur lourd secret de famille au magazine 19h le dimanche, diffusé ce dimanche sur France 2. Ils ont expliqué que leur grand-mère a été sexuellement agressée et qu’elle aurait tué le conseiller général Quémeneur en état de légitime défense.

L’info en plus : Ces témoignages viennent confirmer la théorie développée par Denis Langlois, l’ex-avocat de la famille Seznec, auteur du livre Pour en finir avec l’affaire Seznec paru en 2015. Dans cet ouvrage, il publie la retranscription d’un enregistrement audio dans lequel on entendrait les confidences de Guillaume Seznec.

4-Des centaines d’arrestations en Russie

Alexeï Navalny, principal opposant au président russe, a été arrêté samedi avec plus de 350 de ses partisans. Ils participaient à des manifestations antigouvernementales organisées en Russie. Alexeï Navalny, relâché dimanche, va être jugé la semaine prochaine. Le miliant n’avait pas pu se présenter à l’élection présidentielle du 18 mars, remportée par Vladimir Poutine avec plus de 76 % des voix.

L’info en plus : Vladimir Poutine s’apprête à être réinvesti lundi à la présidence de la Russie pour un quatrième mandat. Aux commandes du pays depuis 18 ans, son mandat courre jusqu’en 2024.

5-Le gouvernement hausse le ton contre le conflit à Air France

À la veille d’un quatorzième jour de grève d’un conflit social à Air France qui dure depuis deux mois et demi, le gouvernement hausse le ton ce dimanche. « L’État n’est pas là pour éponger les dettes, venir à la rescousse d’entreprises qui ne feraient pas les efforts nécessaires de compétitivité », a menacé le ministre de l’Économie Bruno Le Maire dimanche sur BFMTV. Ce conflit social qui a pris une tournure spectaculaire vendredi, avec l’annonce de la démission de son PDG.

L’info en plus : L’État français contrôle 14 % d’Air France-KLM. Delta Airlines ou China Eastern détiennent chacun 8,8 % du capital.