VIDEO. Saint-Etienne: Marin donne le coup d'envoi d'ASSE-Bordeaux et reçoit l'émouvant soutien du Chaudron

FOOTBALL L'étudiant supporter des Verts, agressé et laissé pour mort en novembre 2016 à Lyon, a été invité ce dimanche par l'ASSE à lancer le match contre Bordeaux...

Les Magic Fans ont dédié une banderole à Marin, jeune supporter stéphanois agressé en novembre 2016 à Lyon. — Photo ASSE

Quelle semaine à émotions fortes pour Marin ! Cet étudiant lyonnais, agressé et laissé pour mort le 1er novembre 2016 parce qu’il défendait un couple s’embrassant dans la rue, a d’abord vécu le procès de son agresseur ( condamné à sept ans et demi de prison) à la cour d’assises des mineurs de Lyon, de mercredi à vendredi.

Grand supporter de l’ASSE, Marin a ensuite été invité ce dimanche à donner le coup d’envoi du match entre Sainté et Bordeaux. Entré sur la pelouse de son Chaudron fétiche avec le maillot vert, et auprès de sa maman, le jeune homme a vécu un moment émouvant à 15 heures. Tout sourire, il a reçu une importante ovation du stade, de tous les joueurs, et a pu échanger quelques mots avec le milieu de terrain Romain Hamouma.

Marin, le Kop Nord, les stéphanois et tout le Peuple Vert est avec toi ! 💚💪 #ASSEFCGB #ASSE pic.twitter.com/5iGoy4YauZ — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) May 6, 2018

Marin, laissé pour mort en 2016 après avoir défendu un couple qui s’embrassait à Lyon, des séquelles à vie, est honoré par tous les stéphanois.

Grosse, très grosse émotion. Et larmes me concernant 😢#ASSEFCGB @ASSEofficiel pic.twitter.com/k7sj01Ldz3 — Manu Remy (@manuremy) May 6, 2018

Les Magic Fans lui ont même dédié une banderole : « Marin, le peuple vert est avec toi ! ». « Vu d’où je reviens, c’est un bonheur incroyable d’être ici », a réagi le supporter stéphanois, qui a immortalisé le moment avec une photo aux côtés du président de l’ASSE Roland Romeyer. Seule ombre au tableau pour Marin : les Verts se sont inclinés (1-3) dans une rencontre décisive pour la course à l’Europe.

>> A lire aussi : Lyon: L'agresseur du jeune Marin condamné à sept ans et demi de prison