VIDEO. «Va te faire f...»: Des rescapés des attentats du 13-Novembre répondent à Donald Trump

Les rescapés des attentats du Bataclan sont en colère. Emmanuel Domenach, l’ancien vice-président président de «13onze15», l’une des associations réunissant les victimes des attentats du 13-Novembre, s’est indigné sur Twitter du discours tenu ce vendredi par Donald Trump.

« Cher Donald Trump, va te faire f… (tu peux utiliser une arme si tu veux) », a-t-il écrit en anglais ce samedi sur Twitter.

Dear @realDonaldTrump , Go fuck yourself (you can use a gun if you want ) . Regards, https://t.co/jrWn1DOgm5

Lors d’un discours à la convention de la NRA, le puissant lobby pro-armes américain, le président américain a défendu le droit de porter une arme en affirmant que les attentats du 13-Novembre à Paris auraient fait moins de morts si les victimes avaient été armées. « Si un employé, ou juste un client avait eu une arme, ou si l’un de vous dans l’assistance avait été là avec une arme pointée dans la direction opposée, les terroristes auraient fui ou se seraient fait tirer dessus, et ça aurait été une toute autre histoire », a affirmé Donald Trump.

Trump at #NRAConvention cites 2015 Paris, France attack that killed 130 people, says it wouldn't happen here because we have guns, but he never mentions the 851 people injured and 58 killed in the Las Vegas attack last October in gun-toting America. pic.twitter.com/LdQIgHgJFS