Les immanquables du jour: Marin fait face à son agresseur, planète à crédit et alerte au Slime

Marin (R),accompagné d'une proche, arrive au Palais de Justice de Lyo / AFP PHOTO / JEFF PACHOUD — AFP

Hop, hop, hop ne partez pas comme ça ! Le week-end vous tend les bras, mais restez encore un peu avec nous. Voici ce qu’il ne fallait pas rater dans l’actualité de ce vendredi 4 mai. Encore un peu d’attention.

L’article le plus lu du jour : A partir de samedi, la France vit à crédit sur la planète

C’est moche. Ce samedi, la France entrera en déficit écologique. Si le monde entier vivait comme les Français, alors ce samedi 5 mai, nous aurions déjà consommé l’ensemble des ressources naturelles que la planète peut renouveler en un an. Pis : depuis 2015, l’empreinte écologique est repartie à la hausse en raison notamment de la baisse du prix du pétrole qui dope la consommation de carburant. Make the planet great again qu’ils disaient…

L’article le plus partagé du jour : Marin demande à son agresseur de changer en prison

Son histoire avait bouleversé. Marin, jeune étudiant, avait été tabassé et laissé pour mort le 11 novembre 2016 à Lyon, pour avoir défendu un couple qui s’embrassait dans la rue. Depuis mercredi, son agresseur est jugé devant la cour d’assises des mineurs. Le procès se tient à huis clos car il était encore mineur lors des faits. Marin, qui garde d’importantes séquelles de cette agression, lui a dit « tout le mal qu’il lui avait fait » et lui a demandé « de changer de manière de vivre, de changer en prison ».

L’article à lire du jour : le Slime fait maison, un jeu dangereux

On l’appelle aussi « la pâte à prouts » et les enfants en raffolent. Le Slime est une sorte de pâte à malaxer gluante et élastique. Mais il n’est pas inoffensif. L’Anses et la DGCCRF alertent les consommateurs sur les risques liés à la manipulation du slime. Disponible dans le commerce sous forme de pâte prête à l’emploi ou en kit, il peut aussi être fabriqué à la maison. Réactions cutanées, problèmes respiratoires, le Slime, c’est pas sympa. A lire ici