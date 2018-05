Soleil et température estivale, le beau temps dans le Nord va se prolonger jusqu’au 8 mai

Bain de soleil au parc du Luxembourg à Paris. (Photo d'illustration) — SEVGI/SIPA

Il fera chaud et ensoleillé au Nord, et plus chaotique avec des risques d’averses au Sud.

Cette situation inversée est classique à cette période de l’année.

Mercredi devrait voir un retour à la normale.

Bonne nouvelle pour les habitants du nord de la Loire : le week-end s’annonce ensoleillé, et les températures estivales, atteignant 26 à 28 degrés à certains endroits.

« Certaines villes près de la frontière belge ne vont pas voir apparaître de nuage entre vendredi et mardi », estime Etienne Kapikian, prévisionniste à Météo France. Si le temps deviendra plus variable sur la moitié nord à compter de mardi, avec un soleil moins omniprésent que les jours précédents, l’impression restera néanmoins belle. Dans le nord de cette zone, le soleil continuera même à bien résister le 8 mai.

Quel temps ce weekend et jusqu'au #8Mai ? Le weekend s'annonce estival au nord ! On pourrait atteindre les 28 °C à #Strasbourg et #Paris dimanche ! 🍉 https://t.co/UPFHS7Jc5r … pic.twitter.com/z3Mtu59sTV — Météo-France (@meteofrance) May 4, 2018

Dans le Sud et le Sud-Est, les conditions météo sont ce week-end plus chaotiques. Il y aura certes des éclaircies mais aussi par moments des nuages d’averses, surtout l’après-midi. « Cela ira crescendo entre samedi et lundi », annonce Etienne Kapikian.

De 7 à 10 degrés au-dessus des températures de saison

« Ce qui est remarquable aussi pour ce week-end, ce sont les températures », poursuit le prévisionniste de Météo France. Si elles ne vont pas atteindre le record du 21 avril, où la barre des 30 degrés avait par exemple été dépassée sur la Côte basque, à Strasbourg ou Grenoble, elles seront tout de même bien agréables. « Entre vendredi et dimanche, certaines villes vont atteindre sur la moitié nord entre 26 et 28 degrés, explique Etienne Kapikian. Sans atteindre des valeurs records, les températures devraient souvent se situer 7 à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison, avec quelques bémols sur les côtes, notamment la Manche. »

Au Sud, le caractère estival devrait être beaucoup moins prononcé avec des valeurs de 2 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison. Il devrait faire tout de même 25 degrés entre Nîmes et Marseille.

Vers un retour à la normale à partir de mercredi

Ces situations inversées entre Nord et Sud ne sont pas si rares au printemps, elles sont même assez fréquentes selon Météo France. « Le mois de mai est connu pour être plus ensoleillé au Nord et pluvieux au Sud, car on a des anticyclones qui se bloquent sur des latitudes plus nordiques, explique Etienne Kapikian. Ces anticyclones protègent davantage la partie nord du pays. » Le mois de mai est aussi le dernier potentiellement pluvieux pour la partie Sud, avant la sécheresse estivale dans le Sud-Est.

Et quid du pont de l’Ascension ? Les températures devraient baisser à partir de mercredi. Elles devraient osciller entre 20 degrés au nord et 22 au sud, un niveau plus normal pour cette période de l’année. Globalement, les nuages seront aussi plus nombreux. Bref, résume en souriant Etienne Kapikian, « il n’y aura plus trop de jaloux entre la moitié nord et la moitié sud, cela va s’homogénéiser. »