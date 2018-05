Les joueurs de l'OM célèbrent leur victoire face à Salzbourg, les qualifiant pour la finale de la Coupe d'Europe. — VLADIMIR SIMICEK / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Au bout de la tension et de la prolongation, Rolando envoie l'OM en finale de Ligue Europa​

Il fallait souffrir pour qu’elle soit belle. Dans la douleur et au bout de la prolongation, l’OM arrache à Salzbourg (1-2, score cumulé 3-2) la cinquième finale européenne de son histoire. Car soudain, Rolando a surgi, sur un corner de Payet. Sa reprise n’est pas belle (116e) mais sa célébration, au pied d’un parcage en feu, fut magnifique. La première finale pour un club Français depuis 14 ans. Historique, et forcément mythique : les supporters olympiens rêvent de « tout casser. » Il faudra surtout briser le redoutable Atlético Madrid.

Macron au contact de «la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui»

Après un bref séjour en Australie, le président de la République se rend trois jours en Nouvelle-Calédonie. Visite d’un lycée et échange avec des élèves, déplacement dans un quartier de « reconquête républicaine » au contact des habitants et des forces de l’ordre… Emmanuel Macron a voulu vendredi parler de « la Nouvelle-Calédonie d’aujourd’hui », alors qu’une marche bleu-blanc-rouge était programmée par des non-indépendantistes.

Cette marche, organisée à l’appel des formations les plus à droite de la droite non-indépendantiste de l’archipel, entendait « montrer au président de la République (…), que la majorité des Calédoniens veut rester dans la France » et dénoncer une visite présidentielle trop orientée vers l’identité kanak à leur goût.

Trump avoue et revoit sa stratégie de défense face à Stormy Daniels

Menteur le président américain ? Mis en difficulté par l’actrice de films pornographiques Stormy Daniels, qui affirme avoir eu une liaison avec lui, Donald Trump a radicalement viré de stratégie jeudi, en admettant avoir déboursé 130.000 dollars pour qu’elle se taise. Dans une justification déroulée sous forme de tweets, Donald Trump a expliqué qu’un tel paiement était chose courante dans l’univers des personnalités publiques. Jusque-là Donald Trump assurait ne rien savoir de ces 130.000 dollars, versés par son avocat personnel à la femme blonde et plantureuse de 39 ans, qui a saisi la justice pour invalider cet accord de confidentialité. La transaction entre Michael Cohen et Stormy Daniels avait été négociée un mois avant l’élection présidentielle remportée par Donald Trump.