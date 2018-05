VIDEO. Les immanquables du jour: Gentrification de Paris, procès de Marin et portrait de Meghan Markle

Des immeubles dans le IIIe arrondissement de Paris. (Illustration) — FRANCK LODI/SIPA

Que vous habitiez Toulon ou Marseille, l’heure est venue du récap' de l’actu de ce mardi. Avec aujourd’hui la problématique des conséquences de la hausse des prix de l’immobilier parisien, et le portrait vidéo de Meghan Markle.

L’article le plus lu du jour : Que faire pour que les classes moyennes puissent encore vivre à Paris ?

La mairie de Paris ne veut pas voir la capitale devenir un îlot de riches, alors elle planche sur les moyens de conserver les classes moyennes intra muros, malgré la hausse important des loyers et des prix d’achat. Plusieurs pistes sont tracées : augmenter la taille des immeubles, moduler la taxe foncière ou taxer les bureaux vacants notamment. Pour en savoir plus, on ne saurait trop vous recommander de lire cet article.

L’article le plus partagé du jour : « Revoir son agresseur a été d’une violence inouïe pour nous », a confié la mère de Marin

« Revoir son agresseur a été d’une violence inouïe pour Marin. C’est très difficile, très éprouvant pour nous tous », a confié sa maman mardi. Pour avoir défendu un couple qui s’embrassait dans la rue, Marin a été passé à tabac à la Part-Dieu, le 11 novembre 2016, et souffre depuis de nombreuses séquelles. Depuis lundi et jusqu'à demain, vendredi, un jeune Lyonnais soupçonné d’être l’auteur de ces coups de béquille et de l’avoir laissé pour mort est jugé à huis clos aux assises pour mineurs du Rhône. Le détail ici.

L’article du jour : Emmanuel Macron attendu en Nouvelle Calédonie

Après l’Australie, direction la Nouvelle-Calédonie pour le président de la République. Un voyage de trois jours commencé ce jeudi, qui s’annonce très sensible pour le chef de l’Etat à l’occasion du trentième anniversaire de l’assaut de la grotte d’Ouvéa et à six mois d’un référendum sur l’autodétermination de l’archipel… Plus de détails ici.

La vidéo du jour : Mais qui est Meghan Markle, la fiancée du prince Harry ?

Vous n’êtes pas encore au top sur le futur mariage princier de nos « amis » britanniques ? Voilà de quoi briller demain à la machine à café, en à peine plus d’une minute.