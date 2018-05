VIDEO. Les vidéos immanquables de la semaine : panique au Grand huit, Black Blocs, Slime

Le Slime maison, une nouvelle tendance, mais aussi un danger (Vidéo) — 20 minutes

En cette fin de semaine, c’est la fête aux mirettes. Avant d’avoir les yeux dans le bleu et d’ajuster vos lunettes de soleil, voilà un résumé haut en images de la semaine écoulée avec nos meilleures vidéos de la semaine. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3, Regardez !

1 - Panique au grand 8 au Japon

Le cauchemar de tout flippé des manèges. Au Japon, mardi un grand huit s’est immobilisé pendant deux heures. Des dizaines de passagers se sont retrouvés coincés à 30 m de haut, mardi, au parc Universal Studios d’Osaka, dans l’ouest du Japon. C’est suspendus, allongés face au sol, qu’ils ont attendu que le personnel vienne les délivrer via un escalier de secours.

2- Qui sont les Black Blocs ?

Masqués et vêtus de noir, ces jeunes hostiles aux institutions mènent des actions souvent violentes lors de manifestations. Regroupés sous l’appellation « Black Blocs », ils sont mis en cause par la police dans les débordements du défilé parisien du 1er-Mai, ce mardi. Notre vidéo pour en savoir plus

3- Le Slime maison, attention danger !

Cette pâte à malaxer culte est revenue des années 80 ! La tendance étant de la fabriquer maison. Mais attention, ce gentil divertissement n'est pas sans danger.