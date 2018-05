Grève à Air France: La compagnie prévoit 75% des vols vendredi

Un avion d'Air France à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle, le 23 avril 2018. — Mario FOURMY/SIPA

La direction d'Air France prévoit d’assurer 75 % des vols au global ce vendredi. Les grévistes entament leur treizième journée de grève pour les salaires.

Le groupe aérien anticipe le maintien vendredi de 80 % des vols long-courriers, autant de court-courriers à Orly et en province, et 65 % des moyen-courriers au départ et vers Roissy-Charles de Gaulle. Le taux d’annulation retrouve un niveau semblable aux journées de grève de février, mars et avril, après une amélioration constatée ce jeudi avec « près de 85 % » de vols maintenus, contre 70 à 75 % jusqu’à présent.

Vendredi, 21,5 % des pilotes seront en grève, selon les estimations de la direction, contre 18,8 % jeudi. La mobilisation augmente donc d’une journée à l’autre, mais elle reste bien en-deçà des onze journées de grève menées entre le 22 février et le 24 avril.

Augmentations générales de salaire

Cette treizième journée de grève pour les salaires coïncide avec la fin de la consultation lancée par le président d’Air France, Jean-Marc Janaillac, sur un projet d’accord salarial.

Un vote sur la proposition de la direction doit avoir lieu. Il porte sur un texte prévoyant « des augmentations générales de salaire de 7 % sur 4 ans, s’ajoutant aux augmentations individuelles » de 2018 à 2021. L’intersyndicale réclame toujours 5,1 % d’augmentation dès 2018. Les résultats de cette consultation seront connus dès 18 heures.

