Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

La SNCF a publié mercredi les prévisions de transport sur ses lignes pour jeudi, pour la treizième journée de grève perlée des cheminots. Un TGV et un Transilien sur deux circuleront ce jeudi. Les TER seront moins nombreux avec deux trains régionaux sur cinq à prévoir. Il y aura également un train Intercités sur trois, tandis qu’à l’international, trois trains sur cinq sont prévus, a précisé Alain Krakovitch, directeur général de SNCF Transilien, lors d’une conférence de presse.

La polémique ne retombe pas. Après la manifestation parisienne du 1er mai marquée par des dégradations et des violences, la stratégie policière déployée face aux 1.200 militants radicaux des « black blocs » est critiquée. La manifestation a suscité frustrations syndicales - avec des craintes pour le droit de manifester - et polémique politique autour d’éventuelles défaillances policières, réfutées par le Premier ministre. Edouard Philippe a aussi indiqué qu’il « n’excluait pas » de demander la dissolution d'« associations » pour éviter de nouvelles violences. Au total, 109 personnes ont été placées en garde à vue, selon l’entourage du ministre de l’Intérieur Gérard Collomb. Mercredi soir, la garde à vue a été prolongée pour 43 d’entre elles, selon le parquet de Paris.

Ils s’appellent Kim Hak-song, Kim Sang-duk et Kim Dong-chul, et pourraient bientôt recouvrer la liberté selon Donald Trump. Le président américain a laissé entendre mercredi soir dans un tweet, qu’une annonce sur le sort des trois Américains détenus en Corée du Nord, dont les Etats-Unis demandent depuis plusieurs mois la libération, était imminente. Plusieurs sources ont indiqué à l’AFP qu’ils pourraient avoir changé de lieu de détention en amont de leur possible libération à l’occasion - ou en amont - du sommet à venir entre Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un.