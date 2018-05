VIDEO. Saint-Malo: Après la tempête Eleanor, l'état de catastrophe naturelle déclaré pour la commune

Illustration de vagues s'éclatant sur une digue à Saint-Malo. — DAVID JEAN-MARC/SIPA

Juste après le Nouvel An, la tempête Eleanor avait secoué Saint-Malo les 3 et 4 janvier. Un arrêté publié mercredi a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour la commune. Les grandes marées, de coefficient 106 et 107, avaient alors démultiplié les effets de la tempête Eleanor sur le front de mer de Saint-Malo, occasionnant d’importants dégâts dans la cité corsaire.

Une brèche s’était ainsi ouverte sur la cale de la plage de l’Eventail, à l’arrière du château, lorsque des blocs de granit de 200 kilos avaient été déplacés par la force des vagues.

Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour #SaintMalo

Un arrêté publié ce mercredi 2 mai, au Journal Officiel, reconnait en état de catastrophe naturelle la commune de Saint-Malo suite aux dégâts occasionnés lors des intempéries du 3 janvier.

L’arrêté précise que l’état de catastrophe naturelle est dû « au choc mécanique lié à l’action des vagues » mais aussi « aux inondations ». Les particuliers sont également concernés par cet arrêté. Ils ont dix jours pour effectuer leur déclaration auprès de leur assurance en joignant l’arrêté à leur courrier.