Les infos immanquables du jour: Prix minimum de l'alcool, polémique Kanye West et malaise Macron

Alcool. Image d'illustration. — Svancara Petr---Petr Sva/AP/SIPA

Que vous habitiez à Abbeville ou à Besançon, voici vos infos immanquables du jour.

L’article le plus lu du jour : Emmanuel Macron crée le malaise en parlant de l'épouse du Premier ministre australien

Petite boulette de traduction pour le chef de l’Etat français. Emmanuel Macron, en visite actuellement en Australie, a voulu remercier lors d’une conférence de presse la femme du Premier ministre, Lucy Turnbull. « I want to thank you for your welcome, you and your delicious wife », a déclaré le président de la République.

Seulement voilà, le terme « délicieux » ne s’emploie jamais en anglais pour désigner une personne. Dans la langue de Shakespeare, « delicious » ne s’utilise que pour parler de la nourriture ou alors pour une allusion à connotation sexuelle. Une erreur qui a suscité (on s’en doute) une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. A découvrir par ici. Décidément, Emmanuel macron aura beaucoup fait parler de lui aujourd’hui. Il a annoncé vouloir supprimer l'« exit tax » payée par les contribuables partant à l’étranger, suscitant une nouvelle salve de critiques sur la politique fiscale du gouvernement, déjà accusé de favoriser les « très riches ». On vous explique tout ça dans cet article.

>> A lire aussi: Trois questions pour comprendre la polémique sur la fin de l’«exit tax»

L’article le plus partagé du jour : Kanye West crée de nouveau la polémique en qualifiant l'esclavage de «choix»

Sitôt de retour dans la vie publique, sitôt au cœur d’une polémique. La star américaine du rap Kanye West, déjà cible de critiques depuis qu’il a apporté un soutien appuyé à Donald Trump, a créé de nouveau la polémique en qualifiant lors d’une interview l’esclavage de « choix ». Son explication est à lire par ici. Il a ensuite tenté de se justifier encore un peu plus. Des propos qui ont fait réagir.

L’article à lire du jour : Fixer un prix minimum pour l'alcool, serait-ce envisageable en France?

C’est une mesure qui fait grincer des dents de l’autre côté de la Manche. L’Ecosse a introduit mardi un prix minimum pour l’alcool afin de lutter contre les méfaits de l’alcoolisme. Une urgence selon le gouvernement écossais, car le pays déplore 22 morts par semaine dus à l’alcool et en 2016, le nombre de ce type de décès a augmenté de 10 % par rapport à l’année précédente. Une telle mesure serait-elle envisageable en France ? Si le corps médical la souhaite, notre pays étant le troisième plus gros consommateur d’alcool d’Europe, il est hautement improbable que ce type de mesure puisse voir le jour sous le quinquennat Macron. Pourquoi ? La réponse dans cet article.