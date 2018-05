L'ETA annonce sa dissolution dans une lettre publiée par un journal espagnol

Des policiers du RAID ont participé à une opération contre l'organisation séparatiste basque ETA le 16 décembre 2016, dans les Pyrénées-Atlantiques. — Bob Edme/AP/SIPA

Dans une lettre datée du 16 avril, publiée ce mercredi 2 mai dans le journal El Diario, l’ETA (« Euskadi Ta Askatasuna ») annonce avoir « dissous toutes ses structures » et « mis fin à son initiative politique ».

« L’ETA a décidé de mettre fin à son cycle historique et à sa fonction, mettant un terme à son parcours. En conséquence, l’ETA a dissous complètement toutes ses structures et considère son initiative politique terminée », affirme cette lettre écrite en basque et portant l’emblème de l’organisation, un serpent enroulé autour d’une hache.

C’est la fin d’un processus amorcé depuis quelques mois. Le 20 avril dernier, l’organisation basque ETA avait demandé « pardon » à ses victimes. « Nous sommes conscients d’avoir provoqué durant cette longue période de lutte armée beaucoup de douleur et des dommages irréparables », écrit l’ETA dans un communiqué historique pour l’Espagne.

Une conférence internationale

« Nous voulons manifester notre respect aux morts, aux blessés et aux victimes des actions de l’ETA (…) Nous le regrettons sincèrement », poursuit l’organisation dans ce texte publié presque 60 ans après sa création en 1959.

Etape majeure vers la paix, l’ETA a également livré le 8 avril aux autorités françaises une liste de huit caches d’armes dans les Pyrénées-Atlantiques.

Une conférence internationale, « primordiale » pour le processus de paix au Pays Basque, doit se tenir le 4 mai près de Bayonne, selon l’un des médiateurs internationaux de ce conflit vieux de 60 ans.