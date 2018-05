Grève à Air France: 85% des vols assurés jeudi, avant deux nouvelles journées de grève en mai

Un Airbus A380 passe devant le siège social d'Air France, le 23 avril 2018. — Mario FOURMY/SIPA

Grève à Air France, douzième épisode. La direction de la compagnie prévoit de maintenir près de 85 % des vols jeudi, soit le taux le plus élevé depuis le début du conflit salarial en février. Pour cette douzième journée de mobilisation, le taux de grévistes prévisionnel est de 18,8 % côté pilotes, 18 % pour les personnels de cabine et 10 % parmi les personnels au sol.

[Mouvement social #AirFrance] Pour la journée du jeudi 3 mai, Air France prévoit d’assurer 85% de ses vols : https://t.co/lWr6QDtClz



Pour vérifier le statut de son vol et connaître les mesures commerciales : https://t.co/S1rktUpZrn pic.twitter.com/jaPeW6Vm5C — Air France Newsroom (@AFnewsroom) May 2, 2018

Le trafic est en amélioration par rapport aux précédents arrêts de travail qui avaient cloué au sol entre 25 et 30 % des avions, à chaque fois. Dans le détail, le groupe aérien vise 78 % de vols long-courriers jeudi, plus de 80 % des moyen-courriers depuis et vers Roissy-Charles de Gaulle, et près de 90 % des court-courriers à Orly et en province.

Deux autres journées de grève les 7 et 8 mai

L’intersyndicale à l’origine du mouvement appelle également à faire grève vendredi, date de clôture de la consultation salariale lancée par le président d’Air France, Jean-Marc Janaillac. Le vote, qui sera clos à 18 heures, porte sur un projet d’accord prévoyant « des augmentations générales de salaire de 7 % sur 4 ans, s’ajoutant aux augmentations individuelles » de 2018 à 2021, selon la direction.

Les dix syndicats de tous métiers qui mènent la grève ont refusé cette proposition. Ils réclament 5,1 % d’augmentation générale dès 2018 pour rattraper la perte de pouvoir d’achat subie, selon eux, depuis la dernière augmentation générale il y a sept ans. Ils ont programmé deux autres journées de grève consécutives les 7 et 8 mai.

>> A lire aussi : Air France. La direction annonce 170 millions d'euros de pertes pour sept jours de grève