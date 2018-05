Le dernier télégramme de l'histoire a été envoyé lundi soir par Orange

Une enseigne Orange (image d'illustration). — ALLILI MOURAD/SIPA

Une page a été tournée. Le dernier télégramme a été émis en France ce lundi 30 avril à 23h59 par Orange, a indiqué ce mardi le site spécialisé universfreebox.com.

« C’est une page de l’histoire des Télécoms qui se tourne au profit de nouvelles technologies -Stop- Bon vent et merci à tous nos collègues qui faisaient encore fonctionner ce service -Stop et Fin », était-il écrit dansle télégramme dont une illustration a été publiée sur le compte Twitter d’un spécialiste des télécoms.

Le 24 mai 1844, #Morse envoyait le premier #telegramme.

En 1879, le service français du télégramme était créé !

Il y a quelques heures, le 30 avril 2018 à 23h59, #Orange vient d’envoyer le dernier télégramme en #France.

Une page d’histoire des #telecoms se tourne ! pic.twitter.com/e66195B7fd — Sébastien Crozier (@crozierblog) April 30, 2018

Près de 139 ans d’existence

Le service, géré par France Télécom puis Orange, avait été créé en 1879, soit 139 ans d’existence. Cette messagerie était principalement utilisée par des professionnels, comme des entreprises de transport, des agences immobilières, des tribunaux et quelques particuliers pour certains événements (naissance, décès…)

Universfreebox.com précise que 900.000 télégrammes ont été envoyés en 2005, avant une chute liée à l’apparition des mails, SMS illimités​ et autres MMS. Jusqu’à il y a peu, il était encore possible d’envoyer un télégramme en appelant un numéro gratuit et en dictant son message à un conseiller, ou par Internet.