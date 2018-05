La manifestation du 1er-Mai a dégénéré à Paris. — Thomas SAMSON / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron a promis mardi la « fermeté » contre les auteurs de violences qui ont éclaté en marge du traditionnel défilé syndical du 1er mai, droite et FN s’en prenant au gouvernement. En déplacement en Australie, le chef de l’État a, dans un tweet, « condamné avec une absolue fermeté les violences » qui ont émaillé le défilé parisien. « Tout sera fait pour que leurs auteurs soient identifiés et tenus responsables de leurs actes », a-t-il assuré.

Mardi soir, 102 personnes étaient en garde à vue sur les 276 arrêtées en marge du défilé, selon la préfecture de police. « 31 commerces ont été dégradés dont deux incendiés, 6 véhicules ont été incendiés et 10 autres dégradés », a-t-elle détaillé. Quatre personnes ont été blessées légèrement, dont un CRS qui a reçu un pavé dans le dos.

>> Qui sont les «Black Blocs», responsables selon la police des violences dans le cortège parisien?

>> Plus de 200 interpellations après les débordements lors de la manifestation

Le Maroc a annoncé ce mardi la rupture de ses relations diplomatiques avec l’Iran, qu’il accuse d’avoir facilité une livraison d’armes au Front Polisario, mouvement indépendantiste au Sahara occidental, via son allié du Hezbollah libanais. Le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita a précisé que cette décision n’avait rien à voir avec « les développements régionaux ou internationaux » actuels, en référence notamment aux tensions entre l’Arabie saoudite sunnite et l’Iran chiite qui soutiennent des camps opposés dans des conflits et des crises au Moyen-Orient.

« Nobel ! Nobel ! Nobel ! » Quand la foule de ses partisans a scandé le mot lors d’un meeting dans le Michigan samedi, Donald Trump, savourant le moment, le rouge aux joues, a préféré la jouer modeste. Mardi, le président américain s’est déclaré touché par les propos de son homologue sud-coréen Moon Jae-in sur la possibilité qu’il reçoive le prix Nobel de la Paix, tout en soulignant que sa priorité était la paix sur la péninsule coréenne. « Le président Moon a été très gentil quand il l’a suggéré », a déclaré le président américain interrogé sur ce thème dans le Bureau ovale.