Défilé du 1er-Mai: Plus de 200 interpellations après les débordements lors de la manifestation

La manifestation du 1er-Mai a dégénéré à Paris. — Thomas SAMSON / AFP

Après les violents débordements lors de la manifestation parisienne du 1er-Mai, le préfet de police de Paris Michel Delpuech a donné une conférence de presse à 18h30. Il a dressé le bilan des interpellations et fait le point sur les « incidents d’une particulière violence ».

Le préfet a estimé que la police s’était préparée à prévenir « dans la mesure du possible les risques de troubles », avec notamment 15.000 membres des forces de l’ordre déployés. « Ces individus étaient animés de la volonté de faire déraper cette journée et d’user de violence de toute manière », a-t-il jugé.

Manifestation du #1erMai Point presse en cours de Michel Delpuech, préfet de Police pic.twitter.com/ZfyalWkkwx — Préfecture de police (@prefpolice) May 1, 2018

94 personnes déjà déférées

Il a noté qu’un cortège d’environ 14.500 personnes avait devancé le cortège syndical « pacifique, qui n’a évidemment posé aucune difficulté ». C’est au sein de ce pré-cortège que la police estime qu'« un groupe d’au moins 1.200 black blocs » s’est « glissé ».

Près de 200 black blocs ont été interpellés au cours de la manifestation, après avoir été bloqués rue Buffon, et six autres personnes ont été interpellées, dont trois pour port d’arme prohibé et trois pour jets de projectiles. 94 personnes ont déjà été déférées dans des commissariats «, a déclaré le préfet. » Nous disposons d’images que nos services vont exploiter", a-t-il poursuivi, ajoutant que des prélèvements seraient aussi effectués par la police scientifique sur les projectiles ou les vêtements abandonnés.

Un policier et trois civils légèrement blessés

Selon Michel Delpuech, le bilan humain est d’un policier très légèrement blessé et trois civils pris en charge par les sapeurs pompiers pour des blessures légères. Le bilan matériel, qui reste à établir en détail, comprend du mobilier urbain dégradé ainsi que des véhicules en stationnement abîmés.

Le délai d'intervention de la police a-t-il été trop long ? Interrogé, le préfet a assuré ne pas avoir tardé à réagir. « Les premières exactions ont eu lieu autour de 16h », a-t-il estimé, ajoutant avoir « donné des ordres dans l’immédiat ».

« Oui, nous avons vu les black blocs en amont sur le pont d’Austerlitz », a-t-il reconnu, soulignant que l’intervention de la police était compliquée car « ils étaient complètement intégrés à un cortège de 14.500 personne ». Il faut « intervenir en réaction à chaque fois », a-t-il assuré.

Dès lundi, un « itinéraire de contournement » avait été présenté par la police aux organisateurs.

