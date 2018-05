VIDEO. Défilé du 1er-Mai: Après les violences, Mélenchon accuse l'extrême droite et Le Pen l'extrême gauche

Les réactions politiques se sont enchaînées ce mardi après les violences qui ont émaillé le défilé parisien du 1er-Mai. Des individus cagoulés, 1.200 selon la police, s’en sont pris aux forces de l’ordre avec des pavés et des cocktails Molotov et ont saccagé plusieurs commerces sur le trajet de la manifestation.

Selon la préfecture de police de Paris, les casseurs sont issus de la mouvance radicale d’extrême gauche des « black blocs ». Environ 200 d’entre eux ont été interpellés. Marine Le Pen a blâmé « des milices d’extrême gauche », alors que Laurent Wauquiez a dénoncé la « faillite de l’Etat régalien » et que Jean-Luc Mélenchon a accusé « des bandes d’extrême droite ».

En visite de travail en Australie, Emmanuel Macron a réagi dans la soirée et a condamné « avec une absolue fermeté les violences » qui « ont dévoyé les cortèges du 1er mai ». « Tout sera fait pour que leurs auteurs soient identifiés et tenus responsables de leurs actes », a ajouté le président.

En déplacement dans le Cher, le chef du gouvernement Edouard Philippe a condamné sur Twitter « les violences avec la plus grande fermeté, ainsi que l’irresponsabilité des discours radicaux qui encouragent de tels agissements ».

Le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb avait lui aussi réagi sur Twitter, condamnant « avec fermeté les violences et dégradations commises en marge du défilé syndical du 1er-Mai à Paris. Tout est mis en œuvre pour faire cesser ces graves troubles à l’ordre public et appréhender les auteurs de ces actes inqualifiables », a-t-il indiqué.

Edouard Philippe et Gérard Collomb se sont rendus ce mardi soir au commissariat du XIIIe arrondissement parisien.

« Quand on a des convictions sincères, on manifeste à visage découvert. Ceux qui portent une cagoule sont les ennemis de la démocratie. Ils n’imposeront jamais leur loi », a tweeté le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.

