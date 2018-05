Manifestations du 1er-Mai: Des centaines d'individus cagoulés à Paris, un McDonald's saccagé

Des casseurs cagoulés lors de la manifestation du 1er-Mai à Paris, le 1er mai 2018. — Francois Mori/AP/SIPA

Lors de la manifestation du 1er-Mai à Paris, des individus cagoulés ont perturbé le cortège syndical et causé des dégradations.

Selon la police, il s'agit d'environ 1.200 membres de la mouvance Black Bloc.

La tension est montée lors de la manifestation parisienne du 1er-Mai ce mardi. Parti de la place de la Bastille, le cortège syndical a été ralenti au niveau du pont d’Austerlitz, bloqué par des centaines d’individus cagoulés, ont constaté des journalistes sur place. La préfecture de police de Paris a fait état d’« environ 1.200 membres du mouvement Black Bloc » rassemblés près de ce pont.

Des dégradations ont eu lieu sur le trajet de la manifestation : un restaurant de la chaîne McDonald’s, situé devant la gare d’Austerlitz, a été violemment saccagé par des individus cagoulés armés d’engins incendiaires. Des manifestants se sont également attaqués à une concession automobile située boulevard de l'hôpital, ainsi qu'à un abribus et une pelleteuse de chantier, qui a été pris feu sous l'effet d'un engin incendiaire. Une voiture et un scooter étaient également en feu.

Manifestation du 1er mai, présence d’environ 1200 individus cagoulés et masqués au niveau du Pont d’Austerlitz pic.twitter.com/NaVld5hsft — Préfecture de police (@prefpolice) May 1, 2018

🔴Le McDonald’s Gare Austerlitz complètement détruit par plusieurs personnes cagoulés. Des employés sont à l’intérieur. De la fumée sur le toit du restaurant. Incendie en cours#1ermai #manifestation #manif #alerte @Infosfra #Mcdo pic.twitter.com/MIFD5FSSNL — Charles Baudry (@CharlesBaudry) May 1, 2018

Casseurs cagoulés

Selon la préfecture, des projectiles ont été jetés sur forces de l’ordre, qui ont fait usage de tirs de gaz lacrymogène et de deux engins lanceurs d’eau.

Manifestation du #1er mai Jets de projectiles sur les forces de l’ordre et dégradations, au moyen d’objets incendiaires, d’un restaurant, d’une concession automobile et d’un engin de chantier par des individus masqués et cagoulés sur le boulevard de l’hôpital — Préfecture de police (@prefpolice) May 1, 2018

Rassemblés autour de banderoles comme « Premiers de cordée, premiers guillotinés » ou « Cette fois, on s’est organisé », ces individus masqués criaient « Tout le monde déteste la police », « Paris, debout, soulève-toi » ou encore « Zyed, Bouna, Theo et Adama, on n’oublie pas, on pardonne pas ».

Avant même le début de la manifestation, deux personnes ont été interpellées en possession de burins et de marteaux. Elles ont été placées en garde à vue. Au cours de la manifestation, un groupe d’environ 200 Blacks Blocs a été maîtrisé par les forces de l’ordre, selon la préfecture qui a précisé que ces individus allaient être interpellés.

L'Intérieur et le gouvernement condamnent les violences

Le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a réagi sur Twitter, condamnant « avec fermeté les violences et dégradations commises en marge du défilé syndical du 1er-Mai à Paris. Tout est mis en œuvre pour faire cesser ces graves troubles à l’ordre public et appréhender les auteurs de ces actes inqualifiables », a-t-il indiqué.

Je condamne avec fermeté les violences et dégradations commises en marge du défilé syndical du #1erMai à Paris.

Tout est mis en œuvre pour faire cesser ces graves troubles à l’ordre public et appréhender les auteurs de ces actes inqualifiables. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) May 1, 2018

Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a lui aussi tweeté ce mardi pour condamner les «violences et dégradations en marge des manifestations du 1er-Mai à Paris». «Quand on a des convictions sincères, on manifeste à visage découvert. Ceux qui portent une cagoule sont les ennemis de la démocratie. Ils n’imposeront jamais leur loi», a-t-il ajouté.

Condamnation ferme et totale des violences et dégradations en marge des manifestations du #1erMai à #Paris. Quand on a des convictions sincères, on manifeste à visage découvert. Ceux qui portent une cagoule sont les ennemis de la démocratie. Ils n’imposeront jamais leur loi. — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) May 1, 2018

Itinéraire dévié

Peu avant 17 heures, le préfet de police de Paris a demandé au cortège d’emprunter un autre itinéraire que celui prévu initialement. Au lieu de se rendre place d'Italie, les manifestants rejoignent la gare de Lyon.

Lundi, la préfecture de police avait évoqué un risque de débordement par « des groupes extrémistes » voulant faire de cette journée « un grand rendez-vous révolutionnaire », et prévoyant de « s’en prendre violemment aux forces de l’ordre ainsi qu’aux symboles du capitalisme ».

Des débordements ont également eu lieu en marge de la manifestation rennaise.

