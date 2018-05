David R., 45 ans​, a été mis en examen et placé en détention provisoire...

David R., 45 ans​, a été mis en examen et placé en détention provisoire dans la nuit de lundi à mardi pour la séquestration, le viol et le meurtre, mercredi à Wambrechies près de Lille, d’Angélique, 13 ans, a-t-on appris auprès de son avocat.

Selon Me Eric Demey, la préméditation et la récidive légale n’ont pas été retenues. David R. avait été condamné en 1996 pour « viol avec arme sur mineure de moins de 15 ans », « attentats à la pudeur aggravés » et « vol avec violence ». Il avait alors été inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS).

Enquête et saisine de deux juges d’instruction

Lundi, le procureur de la République de Lille avait fait le point sur l’enquête concernant le meurtre d’Angélique Six lors d’une conférence de presse. Et annoncé qu’une information judiciaire allait être ouverte pour séquestration, viol et meurtre sur mineure de moins de 15 ans après la mort de la fillette 13 ans, dont le corps a été retrouvé dimanche à Quesnoy-sur-Deûle (Nord).

Le principal suspect, David R., 45 ans, « va être présenté dans quelques instants » devant un juge d’instruction, avait rapporté Thierry Pocquet du Haut-Jussé. « Une information va être ouverte par le parquet, (…) provisoirement les qualifications sont séquestration sur mineur de moins de 15 ans en vue de préparer la commission d’un crime, viol et meurtre commis sur mineur de moins de 15 ans, et nous avons demandé la co-saisine de deux juges d’instruction. »

Un « homme complètement effondré »

Le procureur avait également dévoilé des détails sordides du meurtre. L’autopsie confirme le récit des violences qu’a fait le mis en cause, notamment les abus sexuels et le décès lié à une « asphyxie traumatique ».

« L'émotion a gagné la communication du parquet, a déploré Me Eric Demey. L'ensemble et les détails de la déposition n'avaient pas à être jetées en pâture si vite. Le meurtre d'une fillette de 13 ans est suffisamment grave pour ne pas verser dans les détails sordides ». L'avocat a longuement rencontré son client lundi, qui n'a pas parlé au juge d'instruction sur ses conseils : « C'est un homme complètement effondré, hagard, abasourdi, en larmes. »

B.C. avec AFP