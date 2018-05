VIDEO. Jeter ou tout conserver? On vous explique comment choisir

Illustration vide-grenier à Issy les Moulineaux. — WITT/SIPA

On a tous un tiroir fourre-tout à la maison. Des piles usagées, des vieux téléphones en passant par les échantillons gratuits et les ustensiles de cuisine… Certains d’entre nous ont du mal à se débarrasser des objets qui pourtant ne servent plus à rien.

Sentimentalisme, nostalgie ou encore impression que ces objets peuvent toujours servir… Pourquoi s’encombre-t-on d’objets en tout genre ? Est-ce si grave ? Dans un ouvrage intitulé Ça peut toujours servir. Pourquoi avons-nous du mal à jeter, qui vient de paraître, Guillemette Faure décortique cette tendance à tout conserver.

