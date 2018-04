VIDEO. Il a neigé en Normandie, la veille d'un 1er mai

De la neige a fait son apparition lundi 30 avril, dans le nord de l'Eure (illustration). — ALLILI/SIPA

Non, vous ne rêvez pas ! Des flocons de neige sont tombés sur le département de l’Eure, un 30 avril. En effet, le département normand a été placé ce lundi en vigilance orange « Pluie-inondation » par Météo France. L’alerte sera levée le 1er mai à 16 heures.

C’est donc avec surprise que les habitants ont découvert un léger manteau blanc sur les routes et dans les jardins du département. On est très loin des températures d’il y a une dizaine de jours. Samedi 21 avril, il faisait 27° à Eveux, préfecture de l’Eure. Décidément il n’y a plus de saisons…

>> A lire aussi : VIDEO. Météo: Quel temps fera-t-il chez vous pour le 1er mai?