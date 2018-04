Prix du tabac, contrôle technique, tarifs du gaz... Tout ce qui va changer à partir du 1er mai

Le nombre de points à vérifier lors d'un contrôle technique va augmenter à partir du 20 mai 2018. — MYCHELE DANIAU / AFP

Il y a du changement dans l’air pour ce mois de mai. 20 Minutes vous détaille ce qui est susceptible de vous affecter à partir de mardi.

Un contrôle technique plus strict

Préparez-vous. A compter du 20 mai, sous l’impulsion de l’Europe, la France va en effet durcir le contrôle de tous les véhicules. Résultat, le nombre de points de contrôle sur les véhicules passera de 123 à 132 points. Une vérification qui pourra mettre en évidence jusqu’à 606 défauts possibles contre un peu plus de 400 auparavant.

Plus contraignant mais indispensable pour rouler en toute sécurité !https://t.co/kh1Xr9DwxK — Prévention Routière (@Preventionrout) April 24, 2018

La hausse du nombre de points à vérifier risque d’allonger la durée du contrôle technique, ce qui pourrait donc augmenter la facture au final qui est aujourd’hui de 65 euros en moyenne. L’amende en cas de défaut de contrôle technique reste fixée à 135 euros. Avec cette directive votée il y a quatre ans, l’Europe souhaite améliorer la sécurité routière.

Prix du gaz à la hausse

Ils jouent au yoyo. Après les fortes baisses de mars et avril, les tarifs réglementés du gaz naturel, appliqués par Engie à plusieurs millions de clients en France, repartent à la hausse. Au 1er mai, ils augmentent de 0,4 %, reflétant la progression des prix de gros.

« Cette augmentation est de 0,1 % pour ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 0,2 % pour ceux qui ont un double usage cuisson et eau chaude et de 0,4 % pour les foyers qui se chauffent au gaz », détaille la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Depuis le 1er janvier 2015, les tarifs réglementés de vente de gaz ont en moyenne baissé de 14,4 %.

Ajustements du prix des cigarettes

C’est la troisième fois que les prix du tabac changent depuis l’arrivée du nouveau gouvernement en mai 2017. Après avoir augmenté d'un euro en moyenne le 1er mars, le prix du paquet de cigarettes va varier mais à minima. Les marques préfèrent rogner sur leurs marges pour absorber une partie de la hausse des taxes décidée par le gouvernement.

Dans le détail, le paquet de 20 Marlboro Red qui était à 8 euros depuis le 1er mars - contre 7,30 euros auparavant - va conserver ce prix. Dans la même catégorie, les paquets de Philip Morris et de Gauloises blondes restent eux aussi à 8 euros, tandis que ceux de Camel filtre passent à 7,90 euros, soit une baisse de 10 centimes.

En entrée de gamme, les Winston Rouge et les Chesterfield Red restent à 7,80 euros, tandis que les Lucky Strike Red, qui étaient au même prix, baissent de 10 centimes à 7,70 euros - contre 6,80 euros avant le 1er mars. Les Gauloises blondes restent à 8 euros, la brune passe de 8,80 euros à 8,90 euros, tandis que les Gitanes augmentent de 9 euros à 9,20 euros.

Le prix moyen du paquet de 20 cigarettes s’établit désormais à 7,90 euros, avec des tarifs allant de 7,50 euros à 9,30 euros, et « près de la moitié des paquets de 20 cigarettes auront un prix égal ou supérieur à 8 euros », indique le ministère.

Changement de fréquences sur la TNT

Avis aux habitants de ces 11 départements (Haut-Rhin, Doubs, Jura, Saône-et-Loire, Nièvre, Allier, Côte-d’Or, Haute-Marne, Haute-Saône, Territoire de Belfort et Vosges.) Si vous recevez la TNT via une antenne râteau, en raison d’un changement de fréquences sur la TNT, « il faudra effectuer une recherche et mémorisation des chaînes » et ce le 23 mai, précise le site www.recevoirlatnt.fr.