VIDEO. Montpellier: L'accès au campus de Paul-Valery sous surveillance pour éviter un nouveau blocage

CONTESTATION ETUDIANTE Après plusieurs semaines de contestation étudiante, la rentée sur le campus de l'université Paul-Valery, à Montpellier, s'est déroulée ce lundi dans le calme et sous surveillance...

Lors de la rentrée à l'Université Paul-Valery de Montpellier, le 30 avril, après deux mois de contestation étudiante. — PASCAL GUYOT / AFP

L’université Paul-Valery a rouvert ses portes ce lundi matin sous surveillance.

Les étudiants «bloqueurs» avaient quitté l’université de lettres, sans que les policiers n’aient à intervenir il y a une semaine.

Depuis le campus a été sécurisé et le montant des dégâts évalué à 300.000 euros.

La direction de l'université Paul-Valery de Montpellier avait annoncé des mesures de sécurisation pour éviter tout nouveau blocage du campus. Ce lundi 30 avril, une semaine après le départ des derniers opposants à la loi sur l’accès aux études supérieures, l’entrée sur le site était bien gardée pour éviter l’installation de toute nouvelle contestation étudiante.

Un seul des cinq accès au campus était ouvert et pour pénétrer dans l’enceinte du campus les étudiants devaient présenter leur carte. Douze agents de sécurité étaient chargés dès 8 h du matin de filtrer les étudiants et le personnel.

« Il n’y a plus de cours, donc l’essentiel des flux de licences n’est plus là. Mais les personnels, 1.500 agents au total, reprennent, eux, possession de leurs bureaux ce matin », a expliqué à l’AFP le président de l’université, Patrick Gilli.

Session de rattrapage en mai ou juin

« On prend toutes les précautions pour qu’il n’y ait plus de blocage, avec un filtrage à l’entrée. Le climat semble apaisé. Nous sommes heureux de retrouver un campus zen et propre », a poursuivi ce responsable.

Il y a une semaine, les policiers avaient pénétré sur le campus, mais aucun étudiant anti-loi Vidal qui occupait depuis fin mars le campus ne s’y trouvait. Depuis une semaine, les équipes ont procédé au nettoyage du site et évalué les dégâts à près de 300.000 euros.

Quelques étudiants étaient présents lundi matin. Mais la deuxième session d’examen s’est déjà déroulée à distance via la plateforme pédagogique en ligne Moodle et a été suivie par près 85 % des étudiants. Quant au rattrapage des examens du second semestre, il devrait se dérouler sur le campus courant mai ou juin.