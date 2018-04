VIDEO. Météo: Il neige en Normandie, la veille d'un 1er mai!

De la neige a fait son apparition lundi 30 avril, dans le nord de l'Eure (illustration). — ALLILI/SIPA

Il n'y a plus de saisons! Un cliché plus que jamais d'actualité dans l'Eure. En effet, le département normand, placé ce lundi matin en vigilance orange «Pluie-inondation» par Météo France, a été victime d'un sérieux coup de froid. A tel point que des flocons sont tombés dans la matinée, rapporte France 3 Normandie. La veille d'un 1er Mai...

❄️ De la neige en Normandie un 30 avril ! Par effet d'isothermie, les flocons tombent à Elbeuf en Seine-Maritime (76), tenant même au sol ! 😮 pic.twitter.com/wQyW4IQbfD — Météo Express (@MeteoExpress) April 30, 2018

«Il est déjà tombé 20 à 25 mm «d'eau» depuis le début d'évènement et jusqu'à 20 à 40 sur le Calvados et l'Eure», indique d'ailleurs Météo France. Néanmois, la dépression continue sa lente progression vers le nord. De ce fait, ces précipitations «perdurent jusqu'en fin de journée de lundi pour les départements les plus au nord mais s'estompent dès le début d'après-midi sur le Calvados et l'Eure».

Mais on sera encore très loin des températures d'il y a une dizaine de jours. Samedi 21 avril, il faisait 27° à Eveux, préfecture de l'Eure. Décidément il n'y a plus de saisons...