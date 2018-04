Ponts de mai: Quels risques court-on à faire rater la classe à son enfant?

Une famille en vacances — pIxabay/Jill111

En mai, certains parents d’élèves sont tentés de faire rater l’école à leurs enfants pour profiter de week-ends prolongés à l’occasion de jours fériés.

Selon l’article L.131-8 du code de l’éducation, les élèves sont soumis à une obligation d’assiduité et ne peuvent rater la classe que dans des cas bien précis.

En pratique, les sanctions ne sont presque jamais appliquées. Mais les élèves absents peuvent être pénalisés dans leurs apprentissages.

La tentation était forte ce lundi pour les parents, de faire rater la classe à leurs enfants pour faire le pont, le 1er mai tombant un mardi. D’autant que les élèves des zones B et C étaient encore en vacances la semaine dernière. Du coup, dans les écoles, les collèges et les lycées, beaucoup d’élèves manquaient à l’appel ce lundi.

Et cette entorse avec les règles fixées par le calendrier scolaire pourrait être réitérée par certains parents, le 8 mai tombant un mardi et le jour de l’Ascension (le 10 mai) un jeudi. Or, en France, il y a classe dans les établissements publics les veilles de jour férié. Sauf si le conseil d’administration de l’établissement a voté sa fermeture.

Seuls quelques motifs légitimes

Les élèves étant soumis à une obligation d’assiduité, ils ne peuvent rater la classe que dans des cas bien précis, comme l’indique l’article L.131-8 du code de l’éducation : « Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l’établissement les motifs de cette absence. Les seules raisons considérées comme légitimes sont les suivantes : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation ».

De plus, l’article R. 131-5 du code de l’éducation précise qu’« en cas d’absence prévisible, les personnes responsables de l’enfant en informent préalablement le directeur de l’école ou le chef de l’établissement et en précisent le motif. S’il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l’école ou le chef de l’établissement invite les personnes responsables de l’enfant à présenter une demande d’autorisation d’absence qu’il transmet au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. »

Etre dans le viseur de l’équipe enseignante

Mais les sanctions envers les parents sont très rares car selon le code de l’éducation, il faut qu’un élève rate quatre demi-journées en un mois dans le premier degré, et dix demi-journées en un mois dans le second degré, pour qu’une procédure soit enclenchée. Et l’article R624-7 du Code pénal, prévoit qu’une amende de 750 euros maximum peut être infligée aux parents de l’enfant absentéiste. Une sanction à visée dissuasive, car elle n’a été pratiquement jamais infligée.

Le principal risque que court la famille est plutôt d’être mal vue par le directeur de l’établissement et les enseignants des enfants. Quelques tweets de profs excédés en témoignent.

Jours normaux : Ton prof est encore absent ? C'est pas encore cette année qu'il va finir le programme.

Jour de pont : Oh, la flemme de me lever pour t'emmener à l'école. C'est pas la mort de rater une journée. — Le prof de l'être. (@leprofdeletre) April 29, 2018

Chers parents d'élèves, on passe notre temps à faire la morale à vos chérubins sur le retard et les absences (et derrière cela le respect d'autrui et de son travail). En les autorisant à sécher l'école *régulièrement* vous balayez tout cela d'un revers de la main. — Magister Alexis (@AlexisMagister) April 30, 2018

Par ailleurs, les enfants qui auront raté des heures de cours, devront rattraper ce qui a été enseigné. Ce qui n’est pas toujours aisé, car il faut récupérer les cahiers d’un camarade bienveillant (et présent, lui).