VIDEO. Météo: Six départements placés en vigilance orange «pluie-inondation»

Une jeune femme sous la pluie — Pixabay/xucensur

Ceux qui ont choisi de faire le pont vont peut-être le regretter. Ce lundi, le temps sera pluvieux, venté et très frais sur le nord et le nord-ouest du pays et des ondées orageuses se produiront au sud, selon les prévisions de Météo-France, qui a placé le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados, le Nord et la Somme, en vigilance orange « pluie-inondation ».

Le temps restera perturbé sur une grande partie du pays. Les nuages domineront sur le nord et le nord-ouest du pays. Des pluies soutenues s’étendront du Nord-Pas-de-Calais à la Normandie. Après les fortes pluies de la nuit, les cumuls pourront s’avérer importants sur les côtes de la Manche.

De la neige sur les Pyrénées et dans le Massif central

Le vent de nord-ouest se mettra à souffler fort le matin sur l’ouest des Hauts-de-France soulevant de fortes vagues sur le littoral, souligne l’institut de prévisions qui appelle à la prudence. Ce vent assez fort en journée s’étendra jusqu’au nord de la Lorraine avec des pointes à près de 70 voire 90 km/h sur les hauteurs.

🌦️ Ce lundi : pluvieux, venteux et même froid au nord ! Averses à caractère orageux au sud. =>> https://t.co/sCsG9WI9sY pic.twitter.com/pE9wxDadTX — Météo Express (@MeteoExpress) April 30, 2018

A partir des côtes atlantiques, un temps agité et instable se développera. Ondées, averses et orages s’étendront en journée sur tout le Sud-ouest et atteindront rapidement le Berry, l’ouest de la Bourgogne, le Lyonnais, la vallée du Rhône et l’ouest du Languedoc-Roussillon. Il neigera dès 1400 m sur les Pyrénées et les plus hauts sommets du Massif central.

Baisse des températures partout

Entre la Bretagne, le Centre et le Nord-est, le temps sera variable, souvent très nuageux avec quelques averses des Vosges aux Alpes du nord. Seuls le littoral de la Grande Bleue et la Provence bénéficieront d’un temps plus calme et sec sous un ciel plus lumineux. Sur le relief corse et sur les Alpes du sud, on ne sera pas à l’abri d’une averse. On observera aussi du vent modéré d’ouest sur la côte landaise, sur tout l’est du pays et sur la côte corse.

Côté température, une nette baisse interviendra par l’ouest. Le matin, on attend pas plus de 2 à 6 degrés sur le nord et le nord-ouest du pays et dans le Massif central, 4 à 11 ailleurs, 12 à 15 en Corse. En journée, les maximales atteindront à peine 7 à 11 degrés sur le nord-ouest du pays, 11 à 15 ailleurs, localement 18 en plaine Alsace et 16 à 21 dans le sud-est voire 22/23 en Corse.