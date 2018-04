VIDEO. Cinq infos dans le rétro: Enfant retrouvée morte à Lille, grève SNCF qui s'essouffle et Eurovision

Angélique, 13 ans, à été retrouvée morte près de Wambrechies, dans le Nord. — P.Huguen / AFP

On espère que vous avez pu pleinement profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. Angélique retrouvée morte dans la banlieue de Lille

Angélique Six, 13 ans, avait disparu depuis mercredi à Wambrechies dans le Nord. Le corps de l’enfant a été retrouvé, dimanche matin, dans à Quesnoy-sur-Deûle. Un suspect, déjà condamné pour viol, a été interpellé et placé en garde à vue. Le résumé de cette histoire est à lire ici.

2. SNCF : la grève s’essouffle, les soutiens aussi

Ça va mieux pour le trafic en ce week-end de grève. Ce dimanche, un TGV sur deux, deux TER sur cinq et un Intercités sur trois circulaient. Coté soutien populaire, l’un des grands enjeux d’un mouvement qui voulait refaire la grève de 1995, le mouvement s’essouffle aussi. Le plus faible taux de soutien enregistré depuis le lancement, à la mi-mars, ressort du baromètre de l’Ifop du JDD : ils ne sont plus que 41 % des Français à estimer le mouvement « justifié » (-2 en une semaine). Les 13e et 14e jours de débrayage sont annoncés jeudi 3 et vendredi 4 mai.

3. La Corée du Nord va-t-elle abandonner son programme nucléaire ?

Le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, est « disposé » à « présenter un plan » en vue de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, a révélé le nouveau secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo dans une interview à ABC News. Il a déclaré également que Kim Jong-un était « très bien préparé » lors de leur rencontre, qui a eu lieu pendant le week-end de Pâques et avait pour objectif de préparer le sommet historique prévu d’ici juin entre le dirigeant nord-coréen et le président Donald Trump.

4. Eurovision : la France parmi les favoris

Et si cette année 2018 était enfin la bonne ? Le duo Madame Monsieur est, aux yeux des parieurs, l’un des principaux favoris pour remporter l’Eurovision, le 12 mai à Lisbonne. Les Français sont même entrés dans le top 3 du célèbre concours européen de chanson. Difficile effectivement d’expliquer les subtilités des critères pris en compte et des algorithmes. Mais si les pros des paris misent autant sur les chances de la France, c’est sans doute parce que Jean-Karl Lucas et Emilie Satt ont réussi leur campagne promo à l’étranger. Pour les fans, tous les détails sont dans cet article.

5. La Juve passe au bord du KO

Plutôt que de revenir sur la énième polémique du foot français concernant Jean-Michel Aulas, franchissons les Alpes pour revenir sur le derby d’Italie, Inter-Juve. Pour rappel, la Juve, cruellement éliminée de la Ligue des champions par le Real, a encore perdu à la dernière minute contre Naples la semaine dernière et ne compte plus qu’un point d’avance en tête du championnat à trois journées de la fin. Mais le sextuple champion sortant a de la ressource : voyez plutôt ce match de dingo.

Le bonus : On a testé le plus grand trimaran du monde (article à lire ici). On vous emmène, ça défrise, on vous prévient.