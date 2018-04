Météo: La Corrèze, le Lot et le Tarn-et-Garonne en vigilance orange «orages et pluies-inondations»

INONDATIONS Météo France prévoit de possibles inondations en « zones habituellement inondables » et « des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés »…

Météo France a placé la journée de dimanche 29 avril en vigilance orange aux orages et aux pluies-inondations les départements de la Corrèze, du Lot et du Tarn-et-Garonne. — Philippe Huguen AFP

L’opérateur météo prévoit de possibles inondations en « zones habituellement inondables » et « des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés » ainsi qu’un « risque de débordement des réseaux d’assainissement ». Il signale également des perturbations possibles de circulation routière et ferroviaire sur ces départements.

L’équivalent de 2 à 3 semaines de pluie

En fin de nuit de samedi à dimanche, une dégradation pluvio-orageuse se met en place par les Pyrénées jusqu’au Limousin et devrait donner des précipitations localement de l’ordre de 20 à 30 mm/h, indique l’opérateur météo.

« Les cumuls attendus sont fréquemment de l’ordre de 50 mm (ou litres/m²) à 60 mm en 24h, ce qui correspond habituellement à environ 2 à 3 semaines de pluie en cette saison », précise Météo France.

Les précipitations devraient s’atténuer par l’ouest dimanche en soirée.