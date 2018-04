Les infos immanquables du jour: Les séries et vos vies, l'affaire Nordahl Lelandais et la tularémie

Joey (Matt LeBlanc) et Phoebe (Lisa Kudrow) dans la série Friends — INTERFOTO USA/SIPA

L’article le plus partagé du jour : VIDEO. Affaire Nordahl Lelandais: L’insupportable attente des familles dont les proches ont disparu

Chacun a sa propre manière de réagir face à la peur. Certains bégayent. D’autres pleurent. Bernard Poncin, lui, se marre. Bruyamment. Franchement. Comme si c’était le seul moyen de conjurer le mauvais sort qui le hante depuis deux mois. « Si c’est lui qui est derrière tout ça, ce n’est vraiment pas bon pour Anne-Charlotte… », finit-il par expliquer. « Lui », c’est Nordahl Lelandais. Depuis qu’il a avoué, en février, les « morts accidentelles » de la petite Maëlys puis, du caporal Arthur Noyer, Bernard Poncin se demande s’il n’est pas également responsable de la disparition, en 2016, de sa fille, Anne-Charlotte. Un article à lire par là.

L’article le plus à lire du jour : Sondage OpinionWay pour «20 Minutes»: Une série a déjà influencé la vie de 71% des jeunes de 18 à 30 ans

Qu’il est loin le temps où l’on regardait Dallas assis en famille sur son canapé ! Selon un sondage OpinionWay pour 20 Minutes*, 86 % des 18-30 ans du groupe MoiJeune regarde des séries au lit, dont 21 % « tout le temps ». A l’occasion du lancement du FestivalSéries Mania Lille-Hauts de France ce vendredi, 20 Minutes a mené l’enquête sur le rapport intime qu’entretiennent les jeunes avec les séries télévisées. Un article à retrouver par ici.

L’article le plus lu du jour : Maladie: La tularémie, une zoonose qui tue les lièvres et peut contaminer les hommes

Ces derniers mois, il y a par exemple eu la découverte de plusieurs cadavres de lièvres dans le Doubs. Mais aussi dans la Somme, où la fédération départementale de la chasse a donné l’alerte. Les lièvres en question se sont révélés être porteurs de la tularémie, une maladie infectieuse présente partout en France et qui, bien que relativement rare, s’avère être transmissible à l’homme. Plus d'infos par ici.