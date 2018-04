Week-end du 1er mai: La circulation est classée orange dans le sens des départs samedi

BOUCHONS Avec la fin des vacances scolaires pour la zone C et le pont du 1er mai, le trafic est classé orange dans le sens des départs dans tout le pays...

Bouchons et pollution sur le périphérique toulousain. Illustration. — F. Lancelot / Sipa

Les départs en vacances risquent d’être compliqués samedi. Avec la fin des vacances scolaires pour la zone C et le pont du 1er mai, le trafic est classé orange dans le sens des départs dans tout le pays.

La journée du samedi 28 avril est classée orange au niveau national sur les routes par #BisonFuté Soyez donc très prudents, suivez les consignes de sécurité et restez informés de l'évolution des conditions de circulation @sanef_1077 @RoutePlusSure https://t.co/G87A8EfCI5 pic.twitter.com/YySbQnPBUT — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) April 27, 2018

« Des difficultés de circulation sont à prévoir dans les métropoles et leur périphérie, ainsi que sur l’ensemble des régions françaises » samedi dans le sens des départs, avertit ainsi l’organisme de prévision de la circulation Bison Futé dans un communiqué. Bison Futé recommande dès lors aux usagers de la route d'« éviter de quitter les grandes métropoles entre 9 heures et 13 heures. »

Eviter les grandes métropoles à midi, Paris le soir

Dans le sens des retours samedi, l'Île-de-France est également classée orange. Bison Futé conseille d'« éviter de regagner les grandes métropoles entre 10 heures et 13 heures et entre 14 heures et 20 heures en Île-de-France ».

Le trafic est classé vert quel que soit le sens de circulation dans tous les départements pour le reste de la période courant de vendredi au mardi 1er mai.