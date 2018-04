Les infos immanquables du jour: François Hollande, fatigue chronique et le «Golden State killer»

François Hollande, le 14 avril 2018 à Tulle, pour une séance de dédicaces de son livre «Les leçons du pouvoir». — GEORGES GOBET / AFP

L’article le plus partagé du jour : Qu’est ce que le syndrome de fatigue chronique qui toucherait près de 150.000 Français?

C’est une pathologie encore assez mystérieuse qui toucherait près de 150.000 Français et plus d’un million d’Américains. Son nom : l’encéphalomyélite myalgique, plus couramment appelé syndrome de fatigue chronique. Plusieurs symptômes caractérisent cette maladie comme une fatigue physique et psychique très importante, un sommeil non réparateur, un malaise post-effort ou divers troubles cognitifs. « J’ai 44 ans mais c’est comme si je vivais dans le corps d’un nonagénaire. A chaque fois que je fais le moindre effort physique ou mental, je mets plusieurs heures à m’en remettre », témoigne Jeroen Sweijen. Plus d'infos par ici.

L’article le plus lu du jour : Comment les enquêteurs ont remonté la piste du Golden State Killer, 40 ans après

Il menait une vie sans histoire depuis une vingtaine d’années dans une banlieue tranquille de Sacramento. Quand il est sorti de chez lui, vers 16 heures mardi, des agents du FBI et plusieurs policiers se sont précipités pour lui passer les menottes. Joseph James DeAngelo, 72 ans, a semblé « extrêmement surpris », selon le shérif Scott Jones. Une histoire à lire là.

L’article le plus à lire du jour : François Hollande va-t-il être le meilleur troll du quinquennat Macron?

Emmanuel Macron est-il le président des riches ? « Ce n’est pas vrai. C’est le président des très riches ! » La question était posée mercredi soir par Yann Barthès sur le plateau de Quotidien, et la réponse, goguenarde, apportée par un ancien président de la République, François Hollande, pas mécontent de l’effet produit. Quasiment un an après son départ de l’Elysée, l’ex-premier secrétaire du Parti socialiste est en pleine campagne médiatique autour de son livre Les leçons du pouvoir (éd. Stock). Et il ne se prive pas de commenter les décisions de celui qui lui a succédé à l’Elysée. Un article à lire ici.