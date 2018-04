Emmanuel Macron lors de son discours devant le Congrès américain, mercredi 25 avril. — Pablo Martinez Monsivais/AP/SIPA

Bien sûr, il y a quelques envolées lyriques sur l'amitié franco-américaine, avec des références à Voltaire, Benjamin Franklin et Lafayette. Mais dans son discours devant le Congrès américain, ce mercredi, Emmanuel Macron a pris soin de marquer ses différences avec Donald Trump sur plusieurs dossiers chauds, défendant sa vision d’un « multilatéralisme du XXIe siècle » face à « la tentation de l’isolationnisme » souvent défendu par le président américain.

Il menait une vie sans histoire depuis une vingtaine d’années dans une banlieue tranquille de Sacramento. Quand il est sorti de chez lui, vers 16 heures mardi, des agents du FBI et plusieurs policiers se sont précipités pour lui passer les menottes. Joseph James DeAngelo, 72 ans, a semblé « extrêmement surpris », selon le shérif Scott Jones. Cette fois, les autorités en sont persuadées : après quarante ans d’une chasse infructueuse et frustrante, elles tiennent bien le Golden State Killer. Ce tueur et violeur en série, qui a sévi pendant quatorze ans en Californie dans les années 1970-1980, est soupçonné d’avoir commis au moins 12 meurtres, 45 viols et plus de 100 cambriolages. DeAngelo n’a pas encore avoué les faits.

Trois syndicats de pilotes d'Air France ont annoncé mercredi avoir déposé un préavis de grève pour les 3, 4, 7 et 8 mai afin de peser dans les négociations pour les salaires. L'annonce de ces nouvelles journées de mobilisation, après déjà 11 jours de grève, à l'appel de syndicats de tous métiers, pilotes, stewards et hôtesses de l'air, personnels au sol, intervient à la veille du lancement d'une consultation des salariés de la compagnie aérienne sur les propositions salariales de la direction.