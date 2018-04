Les infos immanquables du jour: Les vieux concepts télé, l'affaire de Villefontaine et Jawad condamné

Alain Chabat de retour à la présentation de «Burger Quiz» pour 40 émissions sur TMC — ETIENNE JEANNERET / TF1

L’article le plus lu du jour : Pédophilie à Villefontaine: Où en est l'affaire deux ans après le suicide de l'enseignant prédateur?

Il y a trois ans, presque jour pour jour, une affaire de pédophilie hors norme secouait la commune de Villefontaine, dans le Nord Isère. Soupçonné de pédophilie sur plusieurs de ses élèves de CP, Romain Farina était mis en examen et placé en détention provisoire en mai 2015.

En avril 2016, l’ancien directeur d’école, visé par plusieurs plaintes pour viols sur des mineurs, mettait fin à ses jours dans sa cellule de la prison de Lyon-Corbas. Deux ans après ce suicide, l’affaire n’en est pas finie pour autant. 20 Minutes fait le point sur les derniers éléments par ici.

L’article le plus partagé du jour : Jawad Bendaoud condamné à six mois avec sursis pour menaces de mort sur son ex-compagne

Jawad Bendaoud a raison. Si ça avait été quelqu’un d’autre que lui, il y a fort à parier qu’aucun journaliste n’aurait été présent ce mercredi après-midi dans la 17e chambre du tribunal correctionnel de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Celui qui fut surnommé le « logeur de Daesh » pour avoir hébergé deux terroristes du 13-Novembre comparaissait pour « violence » et « menaces de mort » sur son ex-compagne. Un article à retrouver là.

L’article le plus à lire du jour : «Burger Quiz», «La carte aux trésors»... Quand la télé recycle ses vieux concepts

Et roulez jeunesse ! Ce mercredi soir, deux vestiges télévisuels font leur grand retour sur le petit écran. TMC, du groupe TF1, relance le Burger Quiz, éteint en 2002, et France 3 donne une nouvelle chance à La carte aux trésors, disparue en 2009. Si la première chaîne a décidé de miser à nouveau sur Alain Chabat pour la présentation du jeu culte de Canal +, la seconde a parié sur un autre animateur, en optant pour Cyril Féraud (Slam), qui succède ainsi à Sylvain Augier, Marc Bessou et Nathalie Simon.