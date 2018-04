Opération «DuoDay»: Une journée pour «offrir une visibilité positive» du handicap» au travail

Accompagner un salarié, découvrir un métier, une entreprise : la troisième édition du « Duoday » doit permettre jeudi à des personnes handicapées de faire une « immersion » dans l’emploi, une initiative qui devrait aussi trouver un écho auprès de personnalités politiques ou des médias.

Le « DuoDay » consiste à accueillir le temps d’une journée une personne en situation de handicap en duo avec un collaborateur volontaire au sein d’une entreprise ou d’une administration.

