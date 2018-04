Une nouvelle «taxe mégots» pourrait faire augmenter le prix des cigarettes

Pour lutter contre les mégots retrouvés dans les rues, la secrétaire d’Etat Brune Poirson propose une « taxe mégots ». Appliquée aux cigarettiers, son coût pourrait entraîner une nouvelle augmentation du prix du paquet de cigarettes.

« On veut étendre le principe de pollueur-payeur sur certaines filières. On veut par exemple le faire sur les mégots et les fumeurs » #BourdinDirect #EconomieCirculaire #EntronsDansLaBoucle