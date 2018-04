Seriez-vous prêts à payer vos courses alimentaires en plusieurs fois?

Les Français ont de plus en plus de mal à boucler leurs fins de mois. — DURAND FLORENCE/SIPA

De plus en plus de personnes ont du mal à boucler leurs fins de mois. Près d’un Français sur cinq ne parvient pas à équilibrer son budget à la fin du mois et 19 % vivent à découvert, selon le baromètre Ipsos-Secours Populaire publié en septembre 2017.

Dans ce contexte, l'enseigne Casino annonce ce mardi le lancement d'une facilité de paiement dans son application mobile dès la fin du mois d'avril. Objectif: offrir la possibilité aux consommateurs de régler leurs courses soit en quatre fois, soit en différé. Les consommateurs pourront également choisir la date à laquelle ils seront débités, selon Le Monde.

20 euros minimum

Casino se démarque de la concurrence en proposant un montant minimum de 20 euros pour le différé, et 50 euros pour le paiement en plusieurs fois. D'autres enseignes proposent déjà ces facilités mais pour des montants souvent supérieurs à 100 euros.

Et vous, connaissez-vous des difficultés pour faire vos achats alimentaires en fin de mois ? Avez-vous déjà recours ou eu recours à un crédit à la consommation pour vos courses de nourriture ? Une initiative de ce type est-elle susceptible de vous intéresser ?

Vous pouvez raconter votre expérience dans les commentaires ou en envoyant un mail à contribution@20minutes.fr. Vos témoignages nourriront un futur article.

>> A lire aussi : QUIZ. Complémentaire santé, crédit à la consommation... Qui est discriminé et sur quoi?

>> A lire aussi : C'est une première en France, Monoprix va vendre des produits sur Amazon