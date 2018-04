Des TGV stationnés à proximité de Paris, au mois d'avril. — GERARD JULIEN / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Le trafic sera encore perturbé à la SNCF aujourd'hui, au dixième jour de grève contre la réforme ferroviaire, avec un TGV et Intercités sur trois, ainsi que deux Transilien et TER sur cinq. Légèrement plus perturbé que lundi sur les TGV, le trafic sera ainsi quasiment similaire à celui annoncé pour la journée de lundi sur les trains du quotidien et les Intercités. A l’international, en moyenne un train sur deux devrait circuler, comme lundi, selon les prévisions de la SNCF.

C’est la première visite d’Etat du mandat de Donald Trump. Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés à la Maison Blanche, lundi en fin d’après-midi. Et si les deux chefs d’Etat ont affiché leur complicité, notamment en plantant un chêne offert par la France à son allié, ces trois jours seront dominés par des dossiers épineux, à commencer par le nucléaire iranien. Emmanuel Macron prononcera surtout un discours devant le Congrès, ce mercredi.

Un « acte délibéré horrifique » qui ne semble pas, à ce stade, lié au terrorisme. Lundi, un étudiant de 25 ans inconnu des services de police a foncé avec sa camionnette sur des piétons en plein cœur de Toronto sur environ un kilomètre, tuant dix personnes et en blessant 15 autres. Les autorités ont arrêté et identifié le chauffeur présumé. Tout ce que l'on sait sur cet acte «délibéré» est à lire par ici.