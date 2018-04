Philippe Caubère porte plainte pour diffamation contre la femme qui l'accuse de viol

JUSTICE Une plainte avait été déposée contre l'acteur et metteur en scène par la dramaturge Solveig Halloin fin mars…

Le comédien Philippe Caubère réfute les accusations de viol. — IBO/SIPA

Il réfute les accusations portées contre lui. L’acteur et metteur en scène de théâtre Philippe Caubère a porté plainte pour diffamation contre la femme qui l’accuse de viol, a annoncé lundi son avocate. Ancienne militante Femen, la plaignante, Solveig Halloin, avait appelé publiquement d’autres éventuelles victimes à la contacter et qualifié Philippe Caubère, ex-pilier du légendaire Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine, de « serial violeur » et de « prostitueur ».

« Déposer plainte à l’encontre d’un justiciable ne donne pas tous les droits - et certainement pas celui de diffamer ou de salir publiquement la réputation du justiciable visé. Aussi, Monsieur Philippe Caubère entend lutter contre ce tribunal de l’opinion et toutes les opérations de lynchage qui en résultent », a expliqué Me Marie Dosé dans un communiqué.

Elle a précisé qu’une plainte avec constitution de partie civile, visant des propos qualifiés de « diffamatoires », avait été déposée, afin d’obtenir la désignation d’un juge d’instruction.

L’acteur « réserve ses déclarations aux magistrats »

Une enquête pour viol visant Philippe Caubère a été ouverte la semaine passée par le parquet de Paris, après le dépôt d’une plainte le 27 mars par Solveig Halloin. Le comédien a catégoriquement nié les faits et dénoncé des accusations « surréalistes ». Le Service régional de police judiciaire (SRPJ) de Toulouse a été saisi afin d’auditionner la plaignante.

Solveig Halloin affirme avoir été violée en mars 2010 par Philippe Caubère quelque temps après avoir rencontré dans un théâtre toulousain l’acteur qu’elle « admirait ». « Philippe Caubère affirme avec force qu’il est parfaitement étranger aux faits qui lui sont reprochés, et se tient à l’entière disposition de la justice pour répondre des fausses accusations portées à son endroit », souligne son avocate, ajoutant que son client « réserve ses déclarations aux magistrats ».

Dans son communiqué, Me Dosé prévient également que « tout propos diffamatoire et toute atteinte à la présomption d’innocence du comédien seront judiciairement poursuivis ».