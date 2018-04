Visite aux Etats-Unis: La première journée américaine d’Emmanuel et Brigitte Macron

Emmanuel Macron a atterri ce lundi à 13 heures, heure locale, sur la base aérienne d’Andrews près de Washington. Le président français entame une visite d'Etat de trois jours, à l’invitation de son homologue américain Donald Trump. Signe de l’amitié entre les deux dirigeants, le Français est le premier dirigeant étranger auquel Donald Trump accorde l’honneur d’une visite d’Etat.

Arrivé avec son épouse Brigtte, il a été accueilli par l’ambassadeur de France Gérard Araud et le chef du protocole américain. Ils ont ensuite improvisé une promenade vers le Lincoln Memorial à Washington, selon plusieurs journalistes présents sur place.

A la Maison Blanche, le couple Trump les attend pour un repas d’Etat. Au menu : tourte au fromage de chèvre, agneau et oignons Soubise, tarte aux nectarines et crème fraîche glacée.

After months of preparations, @POTUS and I are looking forward to hosting our first State Dinner with France! Thank you to everyone who has worked so hard to make this visit a success. 🇺🇸 🇫🇷 pic.twitter.com/j7fKmUhISJ