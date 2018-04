Hautes-Alpes: Deux militants en garde à vue après l'entrée de migrants dimanche

JUSTICE Ces personnes ont été placées en garde à vue pour « aide à l'entrée d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire national et en bande organisée » ...

Illustration de la frontière entre la France et l'Italie dans les Hautes-Alpes — JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans les Hautes-Alpes​ après avoir pris part dimanche après-midi à l’entrée en France d’une trentaine de migrants venant d’Italie, a appris lundi l’AFP de sources concordantes.

Migrants dans les Alpes: envoi de renforts «importants» pour assurer le contrôle aux frontières https://t.co/v1DWtLd8mr pic.twitter.com/6CIE1zUPVI — 20 Minutes (@20Minutes) April 22, 2018

Selon une source proche de l’enquête, ces deux hommes, dont un ressortissant étranger, « ont participé activement aux débordements survenus au col de Montgenèvre » quand une centaine de militants français et italiens ont franchi la frontière au col de Montgenèvre avec une trentaine de migrants.

Interrogé par l’AFP, le parquet de Gap a confirmé « plusieurs interpellations » en précisant que les mis en cause étaient en garde à vue pour « aide à l’entrée d’étrangers en situation irrégulière sur le territoire national et en bande organisée ». Empruntant les pistes de la station de ski de Montgenèvre, militants et migrants se sont brièvement heurtés dimanche aux forces de l’ordre avant de rejoindre Briançon par la route, encadrés par la gendarmerie.