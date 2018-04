Un avion Air France à l'aéroport d'Orly, le 27 mars 2018. — URMAN/SIPA

La direction d’Air France prévoit d’assurer « près de 75 % » des vols mardi, onzième journée de grève pour les salaires, a indiqué ce lundi à l’AFP un porte-parole de la compagnie.

Dans le détail, le groupe aérien anticipe le maintien de 70 % des vols long-courriers, de 65 % des moyen-courriers au départ et vers Roissy, et 80 % des court-courriers à Orly et en régions.

Mouvement social dans le secteur aérien et la SNCF (RER B) Lundi 23 et mardi 24 Avril. Contactez votre compagnie pour connaître le statut de votre vol. Infos sur les moyens d’accès à #CDG et #Orly > https://t.co/s1RctQ0vqq — Paris Aéroport (@ParisAeroport) April 22, 2018

Pour sortir d’un conflit qui aura coûté « autour de 300 millions d’euros », lundi et mardi compris, la direction d’Air France a proposé une augmentation générale des salaires de 2 %, ainsi que 5 % supplémentaires sur trois ans.

Les onze syndicats appelant à la grève ayant refusé, le PDG d’Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, a décidé de soumettre ce projet d’accord à la consultation de l’ensemble des salariés.

