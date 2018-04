AUDIO. Minute papillon! Macron aux Etats-Unis, grèves à la SNCF et bébé royal

Illustration Minute Papillon! de 20 Minutes, à 12h20 — 20 Minutes

Vous avez manqué les infos ce matin ? « 20 Minutes » vous a concocté un récap' audio pour rattraper l’actualité jusqu’à la mi-journée. Minute Papillon !, c’est deux minutes bien remplies pour vos oreilles, à écouter sur l’ensemble des supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur toutes les applications de podcast, iOS et Android. Bref, sur tout ce qui aujourd’hui permet d’écouter des podcasts.

>> AUDIO. «20 Minutes» lance «Minute Papillon!», son nouveau flash info audio à 12h20 et à 18h20

Au programme ce midi :