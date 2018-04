Vue générale de la première séance des Questions au Gouvernement de la nouvelle Assemblée, au Palais Bourbon, à Paris, le 5 Juillet 2017. — SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

C’est fait. L’Assemblée nationale a adopté dimanche soir en première lecture le projet de loi « asile-immigration » par 228 voix contre 139 et 24 abstentions, au terme d’une semaine entière de débats enflammés et de l’examen d’un millier d’amendements. Les Républicains et toute la gauche - socialistes, communistes et « Insoumis » - ont voté contre, tout comme les députés FN, lors de ce scrutin organisé avec une délégation de vote.

Le mouvement social se poursuit à la SNCF​ et chez Air France, et cette fois les grèves tombent aux mêmes dates ce lundi et mardi. Des difficultés de circulation sont à prévoir encore ce lundi : environ 35 % des TGV, 30 % des Intercités et 40 % des TER, des Transiliens et des RER circuleront demain, a annoncé le patron de la SNCF. De son côté Air France prévoit d’assurer 75 % de ses vols lundi, contre 70 % mercredi dernier.

Emmanuel Macron s'envole ce lundi matin pour une visite d'Etat de trois jours aux Etats-Unis, à l'invitation de Donald Trump. Nucléaire iranien, conflit commercial UE-Etats-Unis, climat… Les sujets de désaccords ne manquent pas. Mais ils ne devraient pas être la priorité de ce déplacement.